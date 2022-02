Kate Middleton haalt het kind in zich naar boven en amuseert zich zichtbaar bij Lego

Royalty Koning Albert bijzonder slecht te been tijdens eerste openbare verschij­ning met prinses Delphine

De Belgische royals kwamen vandaag samen voor de jaarlijkste eucharistieviering ter nagedachtenis van de overleden leden van de koninklijke familie, in de Sint-Elisabethkerk van Laken. Het was de eerste keer dat prinses Delphine samen met koning Albert (87) zo’n plechtigheid bijwoonde. Ook prinses Claire was na lange tijd uit de spotlights weer van de partij.

17 februari