Kate Middleton getuigt over ‘druk’ die ze voelde bij het kiezen van babynamen: “De wereld wachtte”

ROYALTY Prins William is nu huisbaas van koning Charles (en vraagt jaarlijks tot 800.000 euro huur)

Prins William (40) is de landlord van zijn eigen vader, koning Charles (73). Met een landgoed van 53.100 hectare met landbouwbedrijven in 23 verschillende landen, is William vanaf nu trotse bezitter van het hertogdom van Cornwall. De koning zal voor zijn geliefde Highgrove-huis jaarlijks tot 800.000 euro aan huur moeten betalen.

3 oktober