Kate kleedt zich al jaren net als koning Charles: “Ze laat duidelijk merken waar haar loyaliteit ligt”

Royalty Prins William “absoluut vastbera­den” om dakloos­heid aan te pakken ter ere van overleden moeder

Prins William (41) wil de dakloosheid in het Verenigd Koninkrijk aanpakken. Hij wil hiermee in de voetsporen van zijn overleden moeder, prinses Diana, treden. Daarom lanceert hij volgende week een aantal nieuwe projecten en zet hij zich in voor de bouw van sociale woningen in het hertogdom Cornwall.