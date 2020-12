Kate en William niet bepaald welkom in Wales en Schotland: “Liever geen onnodig bezoek”

De Welshe minister van Gezondheid liet op BBC Radio dan ook optekenen dat hij niet bepaald blij was met het bezoek van William en Kate: “Ik ben niet echt geïnteresseerd." Op de vraag of het bezoek wel een goed idee was op dit moment, antwoordde hij: “Ik had liever gehad dat niemand onnodige bezoeken krijgt. Mensen hebben altijd uiteenlopende meningen over de monarchie, maar hun bezoek mag geen excuus zijn voor mensen om te zeggen dat ze in de war zijn over wat van hen gevraagd wordt om te doen.” Met andere woorden: hopen dat niemand het voorbeeld van William en Kate volgt, dus.