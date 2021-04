Kans bestaat dat Harry volgende trip naar het VK schrapt: “Hij is geschrokken van de kille ontvangst”

Normaal zou Harry samen met zijn broer, prins William, een standbeeld van hun overleden moeder Diana onthullen in Londen. Dat zou gebeuren op 1 juli, de dag waarop Diana 60 geworden zou zijn. De broers zouden samen een viering bijwonen in de Sunken Gardens van Kensington Palace, waarna het beeld het eerst aan de wereld getoond zal worden.

“Harry voelt zich echter niet geroepen om zijn familie weer op te zoeken”, aldus Myers. “Ik hoorde uit goede bron dat ze hem hebben buitengesloten. Sommige familieleden weigerden zelfs om met hem te spreken. Ik denk dat hij geschrokken is door die kille ontvangst. We moeten ons dus afvragen: zal hij deze zomer nog terugkeren naar Londen? Of zal hij een excuus verzinnen om in zijn nieuwe thuisstad Montecito te blijven? Binnenkort wordt zijn tweede kind geboren, dat zou een goede reden zijn om zijn bezoek aan het VK af te zeggen.”