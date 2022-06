Jubileum van Queen gaat bijna van start: wat staat er allemaal te gebeuren?

Voormalige koning Juan Carlos keert (even) terug naar Spanje

De gepensioneerde Spaanse koning Juan Carlos brengt vandaag voor het eerst in bijna twee jaar tijd een bezoek aan zijn vaderland. Dat meldt het Spaanse koningshuis. De koning verliet in 2020 plotseling en met onbekende bestemming het land, nadat hij in opspraak was geraakt over transacties met onder meer Saoedi-Arabië.

