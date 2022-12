Journalist uit trailer zet puntjes op de i: “Harry en Meghan wisten perfect waar ik stond”

In de tweede, Engelse trailer van ‘Harry & Meghan’ die vrijgegeven werd, is te zien hoe het koppel belaagd wordt door paparazzi. Rijen fotografen staan te wachten om een glimp van hen op te vangen, anderen proberen om vanuit een raam stiekem een kiekje te scoren van Harry en Meghan met hun zoontje Archie. Alleen, de realiteit is net ietsje anders.

Dat laatste beeld in kwestie werd genomen tijdens het bezoek van Harry en Meghan aan aartsbisschop Desmond Tutu. Op die reis namen ze zoontje Archie mee, die toen ook gefotografeerd werd. Met toestemming, zegt journalist Robert Jonson, die erbij was. “Deze foto, die door Netflix, Harry en Meghan gebruikt werd om de opdringerigheid van de pers te suggereren, is een complete aanfluiting", schrijft hij op Twitter. Volgens de journalist werd de foto genomen door fotografen die wel degelijk toestemming hadden om op die plek aanwezig te zijn. “Slechts drie mensen stonden op die toegewezen plek. Harry en Meghan gingen akkoord met die plaatsing. Ik was erbij. Ze zeggen dat de camera nooit liegt, maar het hangt er echt van af waar het beeld gebruikt wordt, en in welke context.”

Verdraaiing van de waarheid

“Suggereren dat de kranten een kind in het nauw zouden drijven, is simpelweg een verdraaiing van de waarheid, want niemand anders was toegelaten op het terrein. Daarom moet je de waarachtigheid van de documentaire in twijfel trekken", vervolgt Jonson. De journalist deelt vervolgens een foto van datzelfde bezoek die hij zelf nam met z'n iPhone. “Er is helemaal geen sprake van een inbreuk”, zegt hij. “Ik was deel van een groepje van drie mensen, niemand anders mocht binnen. En wij hebben onze foto’s en woorden met de Britse media gedeeld.”

Ingrid Seward, hoofdredacteur van het magazine ‘Majesty’, treedt Jonson bij in zijn analyse. “Die onjuiste foto’s ondermijnen de validiteit van wat Harry en Meghan proberen te zeggen. Het maakt hen het voorwerp van spot. Als je kritiek wil uiten op de monarchie, dan moet je zeker zijn dat alles wat je zegt of doet absoluut correct is.”

Niet letterlijk

Verschillende beelden uit de trailer zijn intussen onderwerp van controverse. De foto waarop rijen fotografen te zien zijn, werd gemaakt op de première van ‘Harry Potter’. Ander beeldmateriaal werd gemaakt tijdens een rechtszaak van Katie Price of van Michael Cohen, de voormalige advocaat van Donald Trump.

Intussen heeft het team van Harry en Meghan gereageerd op de kritiek. “De keuze van het beeldmateriaal is een standaardgebruik bij het produceren van trailers en documentaires. Je gebruikt stockbeelden om een verhaal te vertellen. Het is niet letterlijk bedoeld in een trailer.”

