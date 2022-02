Journalist die vlak bij prins Harry en Meghan woont ziet hoe zij te werk gaan: “Ze worden enorm gedreven door geld”

Dat zegt de journalist en auteur in gesprek met de Britse krant ‘The Evening Standard’, die zich afvroeg hoe Harry en Meghan het vandaag (financieel) stellen in Montecito en op pad ging in ‘het kleine zusje van Beverly Hills’ om er met hun buren en omwonenden te spreken. “Ik begrijp dat ze zich tijdens de pandemie hebben afgezonderd om hun kinderen veilig te houden, zoals veel mensen hebben gedaan. Maar ik denk dat we hen weer vaker zullen zien als we uit deze crisis komen”, zegt Mineards in de krant. “Harry neemt vaak zijn fiets en gaat met zijn geadopteerde Labrador op Miramar Beach wandelen, terwijl Meghan al in verschillende delen van het dorp ging winkelen. Ze zien er erg gelukkig uit, voor zover ik kan zien.”