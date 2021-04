Jordaanse prins Hamza belooft "trouw te blijven" aan koning nadat hij ervan wordt beschuldigd staatsgreep te hebben voorbereid

Royalty Royalty-ex­pert over prins William: “Vete met Harry is het ergste dat hij meemaakt sinds de dood van Diana”

2 april De Britse royalty-expert Duncan Larcombe, auteur van het boek ‘Prince Harry: The Inside Story’, heeft medelijden met prins William (38). Dat zegt hij in een interview met OK! Magazine. “De vete met zijn broer is het ergste dat hij heeft meegemaakt sinds de dood van zijn moeder.”