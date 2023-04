Jongen die 3 jaar in tent sliep mag naar kroning van Charles III: “Mijn moeder huilde toen ze de uitnodiging zag”

Max voldoet sowieso aan de beschrijving van ‘buitengewone Brit’. Toen hij 10 jaar oud was, verloor hij zijn goede vriend en buurman, Rick Abbot, aan kanker. De man overleed in het North Devon Hospice, een organisatie waar Max vervolgens 742.000 euro voor inzamelde, op een bijzondere manier. “Rick gaf me een tent cadeau, voor hij stierf”, aldus de jongen. “En hij zei me dat ik er een avontuur mee moest beleven. Wel, dat heb ik gedaan.” Max sliep drie jaar lang elke dag buiten in het tentje. Zijn verhaal haalde alle krantenkoppen, en leverde hem zelfs een plekje in het ‘Guinness Book of World Records’ op.