John Bryan hield geheime crisisgesprekken met prins Andrew, na teenzuigschandaal: “Ze smokkelden me zijn huis binnen”

Royalty Koning Filip (met opvallende tatoeage) steelt de show in promofilm­pje Rode Duivels: “Hij heeft zich érg geamuseerd”

“Ik weet waarom u hier bent. Het is deviltime!” Niet meteen de woorden die je uit de mond van koning Filip (62) verwacht, maar kijk. Onze vorst schittert aan de zijde van voetbalcoach Roberto Martínez (49) in een nieuwe video van het koninklijk paleis. Daarin is te zien hoe de koning de Rode Duivels aanmoedigt. “De koning wilde de Rode Duivels op een leuke manier uitwuiven en moed inspreken”, zegt Lore Vandoorne, woordvoerder van het koninklijk paleis.

15 november