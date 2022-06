Jo De Poorter: “Queen heeft zelfs hand in choreografie waarmee Harry en Meghan binnenkomen”

De Poorter zegt ook dat de Queen nog steeds bij alles betrokken is, en dat zelfs over de kleur van haar outfit goed is nagedacht. “Niets is toevallig in de organisatie en de planning van de majesteit”, legt hij uit. “Dat is een van de redenen waarom ze ook 70 jaar heeft kunnen volmaken. Omdat ze zo slim is, en zo strategisch denkt.” Hij ziet zelfs haar hand in de manier waarop Harry en Meghan in St Paul’s Cathedral een soort symbolische herintrede maakten in het koningshuis.