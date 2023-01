Jo De Poorter over verjaardagsinterview van koningin Mathilde: “Ze spreekt vol lof over Fabiola, maar over Paola hoor je quasi niets”

“Ik vond het wel opmerkelijk dat ze zo’n grote bewondering toont voor koningin Fabiola”, aldus De Poorter, die tevens het boek ‘De macht van Mathilde’ schreef. “Haar eigen schoonmoeder, koningin Paola, komt dan weer amper te sprake. Mathilde kan trouwens zeker nog een en ander opsteken van Fabiola. Ik had het voorrecht om destijds met Fabiola een heel open gesprek te hebben over het grootste leed dat haar is overkomen, namelijk de miskramen die ze kreeg.”

Mathilde is wat gereserveerder, en op dat vlak is er nog ruimte voor verbetering, aldus De Poorter. “Ze moet opener communiceren over wat haar echt raakt. Maar ze is wel op de goede weg. Uit gesprekken die ik voerde voor mijn boek werd onze koningin vaak als intelligent en emotioneel omschreven. Ze heeft dus bijzonder veel potentieel dat ze in de toekomst nog verder kan ontwikkelen.”