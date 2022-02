Jo De Poorter bekeek docu rond koningin Paola: “Grappig dat we die vrouw nu pas leren kennen”

Royalty Wij keken met een gedragsana­list naar de docu van Paola: “Als Albert het over hun verliefd­heid heeft, schudt ze nee”

Voor het eerst in haar bijna 85-jarige leven praat Paola. In de documentaire ‘Paola, côté jardin’ vertelde de ex-koningin anderhalf uur lang over hoe moeilijk haar leven aan het hof was. Over hoe ze als moeder niet wist hoe ze affectie kon tonen naar haar eigen kinderen. Hoe een nakende scheiding en de affaire van Albert vandaag nog littekens vertonen, maar ook over de verzoening. “Er is terug genegenheid voor Albert”, merkt gedragsanalist Dana Ketels op. Zij bekeek met ons de documentaire die Eén zondag uitzond, en analyseert hoe Paola écht is. “Maar de littekens zijn er zeker nog.”

