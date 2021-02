Jo De Poorter analyseert schokkend interview van prins Harry: “Dit is een rechtstreekse boodschap naar de monarchie”

Royalty Waarom prins Philip geen ‘koning’ genoemd mag worden, maar Kate wél koningin wordt als William aan de macht komt

19 februari Prins Philip is al 73 jaar getrouwd met Queen Elizabeth II. Normaal gezien zou je verwachten dat de echtgenoot van een koningin de titel ‘koning’ draagt, maar niets is minder waar. Philip is al zijn hele leven ‘slechts’ een prins en zal dat ook blijven. Kate Middleton, daarentegen, zal wél de titel van koningin krijgen als haar echtgenoot William de troon bestijgt.