Jo De Poorter analyseert het definitieve vertrek van Harry en Meghan: “Erg traumatisch voor de Queen”

De beslissing van Harry en Meghan om het Britse koningshuis na een jaar ‘proef’ dan toch de rug toe te keren, heeft expert communicatie en koningshuizen Jo De Poorter best verrast, geeft hij toe. “Net omdát de beslissing die zij nu nemen definitief is. Ze hebben het geprobeerd: ze zijn in het buitenland gaan wonen, hebben eigen beroepsactiviteiten ontwikkeld, zoals dat contract met Netflix en het interview met Oprah Winfrey. Ik denk dat ze nu voor zichzelf uitgemaakt hebben dat ze het wel op hun eentje kunnen. Omdat ze de bemoeienis en het harnas van Buckingham Palace beu zijn, hebben ze deze drastische beslissing genomen."

“Dat merk je ook wanneer je de perstekst die ze naar buiten hebben gebracht, goed bestudeert”, legt hij uit. “Er zit voor een deel irritatie in: ‘We kunnen het ook alleen, laat ons met rust.' Op het einde staat bijvoorbeeld een zin over hoe je het land ook kan dienen zonder ín het land te zijn, en dat dienst aan de maatschappij iets universeel is. Waarmee ze willen zeggen dat het niet iets is waarover het paleis kan beslissen en dat het paleis hen niet moet vertellen wat ze met hun vrijheid en onafhankelijkheid moeten doen.”

Quote Allemaal hebben ze als levensdoel gesteld om dat land en dat volk te dienen. Dat kost energie, tijd en inzet en is niet altijd prettig Jo De Poorter

Irritatie en trauma

Irritatie dus bij Harry en Meghan, maar ook bij de Queen, denkt De Poorter. “Zij is al 94 jaar oud, en heeft sinds haar 25ste (en nog een hele tijd daarvoor) haar leven opgedragen aan het dienen van de kroon. Weliswaar in goede omstandigheden, maar toch heeft ze het grootste deel van haar lange leven opgeofferd om een volk en een land te dienen. Ook haar bijna 100-jarige man heeft heel veel dingen, zoals zijn identiteit en ware ik, opgegeven om haar te helpen. Zo zijn er in de familie nog een aantal voorbeelden te vinden: Charles, Camilla, William en Catherine bijvoorbeeld. Allemaal hebben ze als levensdoel gesteld om dat land en dat volk te dienen. Dat kost energie, tijd en inzet en is niet altijd prettig. Er komt kritiek en weerstand, die mensen worden belaagd en lastiggevallen. Het is allerminst een eenvoudige job, maar heel veel mensen nemen die wel al jaren zonder morren en klagen op zich. Die irritatie daarover merk je ook in de mededeling die de majesteit heeft uitgestuurd: ‘We begrijpen dat je die verantwoordelijkheid niet wil opnemen, in tegenstelling tot alle anderen die dat wél gedaan hebben.’ Waarmee ze uiteraard zichzelf bedoelt.”

Volledig scherm Jo de Poorter © Steven Richardson

“Bovendien is het zo dat jezelf verwijderen uit het koninklijke huis voor de Queen erg traumatisch is. Het grootste trauma in haar leven is dat haar oom, Edward de achtste, vrijwillig afstand heeft gedaan van de troon voor een Amerikaanse vrouw”, verklaart De Poorter. “Dat heeft een mechanisme in werking gezet waardoor haar vader uiteindelijk koning moest worden. De familie was daar helemaal niet op voorbereid. Een beslissing die gelijkaardig is aan diegene die Harry nu neemt. Daarom ligt de keuze van haar favoriete kleinkind zo gevoelig én reageert ze daar zo scherp op."

Quote Het is vernede­rend en teleurstel­lend voor Harry dat hij die titels moet teruggeven en dat hij niet meer officieel voorzitter of bescherm­heer is van de goede doelen die hij steunt Jo De Poorter

Vernederend

Want ja, scherp kun je de beslissing van de Queen om haar kleinzoon van militaire titels en patronages te ontdoen zeker noemen. “Het is vernederend en teleurstellend voor hem dat hij die titels moet teruggeven en dat hij niet meer officieel voorzitter of beschermheer is van de goede doelen die hij steunt. Voor iemand die zich zo lang heeft ingezet voor het leger, betekent dat wel iets. Op deze manier slaat het paleis dus terug: ‘Oké, jij wil de regels niet volgen? Dan gaan wij straf uitdelen.' Dat hij familie is, daar kunnen ze niets aan veranderen: die familiebanden blijven voor altijd bestaan. Maar hij maakt geen deel meer uit van het koninklijke huis, en dat zijn de gevolgen van zijn beslissing." Aan hun aanspreektitels verandert er trouwens niets: Harry en Meghan zijn nog steeds de hertog en hertogin van Sussex, de aanspreektitel ‘royal highness’ gebruikten ze sowieso al niet meer. Harry blijft wel prins - wat er ook gebeurt. “Hij is een geboren prins, daar valt niets aan te veranderen", zegt De Poorter.

Geen bruggen opgeblazen

Of Harry en Meghan ooit spijt zullen krijgen van deze definitieve keuze, kan De Poorter niet voorspellen. “Zolang er gezamenlijkheid is, denk ik niet dat ze spijt gaan krijgen", zegt hij. “Maar van zodra we apart over Meghan en Harry spreken, denk ik dat hij wel diep spijt gaat hebben." In dat geval zou Harry wel opnieuw terug kunnen naar zijn familie. “Er zijn op dit moment nog geen definitieve bruggen opgeblazen. De familie houdt ook nog steeds een opening door naar Harry te verwijzen als ‘een blijvend en geliefd lid van de koninklijke familie’. Je moet weten: de grote troef van de Britse koninklijke familie was de afgelopen jaren niet William of Kate, maar Harry. Op de koningin na was hij het meest populaire, sympathieke en geliefde lid van de familie. Hij was een hele goede kaart, zeker nu koningshuizen in heel Europa onder druk komen te staan. Maar die kaart heeft zichzelf nu van tafel gespeeld. Dat is enerzijds een menselijk drama, want ik denk dat de Queen als grootmoeder erg teleurgesteld is, maar ook een grote zakelijke tegenslag voor het bedrijf, The Firm.”

LEES OOK:

BEKIJK OOK: