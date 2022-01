Jim O’Hare, de sterke man én stille kracht achter prinses Delphine: “Zonder hem was ze er onderdoor gegaan”

RoyaltySinds ze erkend werd als dochter van koning Albert (87) is prinses Delphine (53) alomtegenwoordig op uw tv-scherm. Ze zweeft over de dansvloer op Play4 en vertelt voor het eerst uitgebreid over zichzelf in ‘Delphine, Mijn Verhaal’, nu te zien op Eén. Maar waar Delphine ook is, Jim O’Hare (58) staat altijd aan haar zijde. Een portret van haar zwijgzame rots in de branding. “Zijn brede schouders vingen heel wat klappen op.”