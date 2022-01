Jeugdvriend van Virginia Giuffre bevestigt: “Andrew heeft haar misbruikt”

RoyaltyAnthony Figueroa (39), was het vriendje van Virginia Giuffre toen ze 17 jaar oud was. Hij bevestigt haar claim dat de Britse prins Andrew (61) haar seksueel misbruikt heeft. Dat lag volgens hem aan de basis van hun breuk.

Virginia beweert dat Andrew haar drie keer verkrachtte toen ze 17 was. Ze was in die periode in dienst als seksslavin van Jeffrey Epstein, die haar dwong om seksuele handelingen met de prins uit te voeren. “Ze heeft me daar destijds al over verteld”, bevestigt Anthony Figueroa nu. Hij had een relatie met Virginia, en schrok toen ze hem zei wat ze van Epstein moest doen. “Ik ben er zeker van dat Andrew haar misbruikt heeft, want ik geloof dat ze toen de waarheid sprak. Ze zei me dat ze die dingen niet wilde doen, maar dat ze onder druk werd gezet. Door die ervaringen werd onze relatie echter onmogelijk.”

Anthony en Virginia woonden een tijdje samen in een appartement in Florida. “Soms moest ze opeens weg met de Lolita Express, dat vliegtuig van Epstein”, vertelt hij. “Dan zag ik haar soms twee weken lang niet.” Hij geeft Andrew echter de rechtstreekse schuld van hun breuk. “Ik zag de foto van haar en Andrew pas nadat we uit elkaar waren, maar het verklaarde veel. Ik krijg er nog koude rillingen van als ik eraan denk. Telkens ze hem gezien had, was ze anders toen ze terugkwam. Dat was de oorzaak van onze breuk. Nu begrijp ik wat er echt met haar gebeurd is...”

Volgens Figueroa is hij zelfs een keertje op bezoek geweest in de villa van Epstein. “Daar zag ik jonge vrouwen waarvan ik nu geloof dat ze zijn slachtoffers waren”, klinkt het. “Een heel akelig besef.”

Virginia is een rechtszaak tegen Andrew begonnen in New York. Daar moet de prins binnenkort getuigen over zijn tijd met Virginia. Het zou kunnen dat ook Anthony als getuige wordt opgeroepen.

LEES OOK