Jeremy Clarkson stuurt verontschuldigingsmail naar Harry en Meghan na gruwelijke uitspraken: “Het leek alsof ik opriep tot geweld”

RoyaltyOud-‘Top Gear’-presentator Jeremy Clarkson (62) - die in zijn column in ‘The Sun’ enkele gruwelijke opmerkingen schreef over Meghan Markle - heeft zich naar verluidt geëxcuseerd door een mail te sturen naar de hertog en hertogin van Sussex. Dat laat de presentator zelf weten in een bericht op Instagram.

In zijn column in ‘The Sun’, dat in december werd gepubliceerd, was Clarkson overduidelijk over zijn gevoelens over de hertogin van Sussex. “Ik haat haar”, schreef de Britse presentator. Hij stelde verder ‘s nachts tandenknarsend wakker te liggen en dat hij “droomt van de dag waarop ze naakt door de straten van elk dorpje in Groot-Brittannië moet lopen, terwijl het volk ‘schaam je!’ roept en uitwerpselen naar haar gooit”. Een dergelijk tafereel was te zien in de serie ‘Game of Thrones’.

De haatdragende opmerkingen die Clarkson neerschreef, konden vervolgens op heel wat verzet van de lezers rekenen. Zelfs zijn eigen dochter Emily haalde uit naar haar vader, waarop ‘The Sun’ het column op Clarksons eigen verzoek van hun site verwijderde.

Seksisme

Op Instagram heeft Clarkson nu uitgebreid gereageerd op het voorval: “We hebben het allemaal wel al eens meegemaakt, denk ik. Dat moment waarop we ons plotseling realiseren dat we het helemaal verknald hebben. Je zweet en hebt koud tegelijk, je hoofd bonkt en je voelt je ziek. Ik kon niet geloven wat ik las. Had ik dat echt gezegd? Het was verschrikkelijk”, start Clarkson.

Hij vervolgt: “Ik wist meteen wat er gebeurd was. Ik dacht aan een scène uit ‘Games Of Thrones’, maar dat was ik vergeten te vermelden. Het leek dus alsof ik opriep tot walgelijk geweld tegenover Meghan.” Daarnaast haalt Jeremy ook aan dat hij vooral spijt heeft van het feit dat hij beschuldigd werd van seksisme. “Ik ben gewoon niet seksistisch en ik verafschuw geweld tegen vrouwen. En toch leek ik precies dat te bepleiten”, merkt hij op.

E-mail naar Harry en Meghan

Clarkson benadrukt ook dat hij zijn werk niet liet nalezen op de dag dat hij zijn column schreef, omdat hij daar geen tijd voor had. En dat beklaagt hij zich nu. “Normaal lees ik wat ik geschreven heb aan iemand anders voor, maar ik was alleen thuis op die noodlottige dag en had haast. Dus toen ik klaar was, drukte ik op verzenden. En toen de column de volgende dag verscheen, ontplofte de landmijn.” De presentator vervolgt: “Ik heb daarom iedereen die met me samenwerkt aangeschreven om te zeggen hoezeer het me spijt en op kerstochtend heb ik Harry en Meghan in Californië een e-mail gestuurd om me ook bij hen te verontschuldigen. Ik zei dat ik verbijsterd was over wat ze op tv hadden gezegd, maar dat de taal die ik in mijn column had gebruikt schandalig was en dat het me oprecht speet.”

Harry en Meghan hebben nog niet gereageerd op de laatste verontschuldiging van Clarkson, maar verwierpen wel de door The Sun aangeboden verontschuldiging en omschreven die als “niets meer dan een PR-stunt”.

