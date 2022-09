“Je moet nu buigen’: prinses Charlotte geeft oudere broer instructies, al heeft ze zelf veel verdriet

HERLEES. Koning Charles “diep geraakt” door steunbetui­gin­gen, paleis geeft niet eerder vertoond portret Queen vrij

Het Verenigd Koninkrijk is ondergedompeld in diepe rouw sinds Queen Elizabeth II op acht september overleed. Vandaag is de staatsbegrafenis, die door staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders uit de hele wereld zal worden bijgewoond. Aan de vooravond van het afscheid heeft Buckingham Palace nog een nog niet eerder vertoond portret van de overleden Queen vrijgegeven, terwijl Koning Charles liet weten “diep geraakt” te zijn door de massale steunbetuigingen na het overlijden van zijn moeder.

6:06