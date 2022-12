“Je kan die beelden niet zomaar vergeten”: Albert en Charlene achtervolgd door pornocollages van ‘perverseling’

Royalty IN BEELD. Zo zag je hen nog nooit: Harry en Meghan delen tientallen zéér intieme foto’s

Intiem knuffelend, al dansend of kussend in de keuken: zo zag je de hertog en hertogin van Sussex nog nooit. Maar in hun nieuwe Netflixdocumentaire breken prins Harry en Meghan Markle met het strenge koninklijke protocol. We krijgen in de eerste trailer meteen al een reeks opvallende beelden uit hun persoonlijke archief te zien.

1 december