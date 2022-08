Je kan de Ford van prinses Diana kopen

Een zwarte Ford Escort RS die van prinses Diana geweest is, wordt geveild in het Verenigd Koninkrijk. Nadat hij in de jaren 90 werd gewonnen in een wedstrijd via de radio, was de wagen een aantal jaren in het privébezit van de eigenaar. Dit was voordat hij ging deel uitmaken van een Ford RS-collectie, waar hij zeer goed werd onderhouden.