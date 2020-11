Japanse prinses Mako zit gevangen in ijzeren protocol: nog steeds geen huwelijksdatum

RoyaltyDe Japanse prinses Mako (29) lijkt gevangen te zitten in de gouden kooi van het ijzeren hofprotocol en de keizerlijke tradities. Drie jaar geleden kondigde ze vol vreugde aan dat ze zich verloofd had studievriend Kei Komuro, maar van een huwelijk is nog steeds geen sprake. Vandaag laten Mako en Kei weten dat ze niet van mening zijn veranderd, alleen weten ze niet wanneer ze elkaar het jawoord kunnen geven.

“Het is moeilijk om op dit moment iets specifiek aan te kondigen, maar we zullen met onze families overleggen om verder te gaan met onze huwelijksplannen”, aldus Mako, de oudste dochter van kroonprins Akishino, en haar vriend. De twee maakten in september 2017 bekend dat ze van plan waren zich te verloven en dat ze in november 2018 zouden trouwen. In februari 2018 liet het paleis weten dat het huwelijk werd uitgesteld tot 2020. “Ik kwam tot het besef dat we onvoldoende tijd hadden om ons voor te bereiden”, klonk de bizarre verklaring van Mako destijds.

Een huwelijk betekent voor Mako (29) een ontsnapping uit een gouden kooi. Een prinses die trouwt verliest in Japan automatisch haar titel, positie en lidmaatschap van het keizershuis. Ze krijgt van de regering een soort bruidsschat of afkoopsom mee en verdwijnt vervolgens in de (relatieve) anonimiteit. Prinses Mako wordt dan gewoon mevrouw Komuro. Maar voor het zover is, gelden nog heel wat beperkingen en protocollaire voorwaarden, die streng bewaakt worden door het Bureau van de Keizerlijke Hofhouding.

Onbesproken gedrag

Dat betekent onder meer dat Kei (29) van ‘onbesproken gedrag’ moet zijn. Aan die voorwaarde lijkt hij te voldoen, maar zijn moeder niet. Die heeft een financieel geschil met een ex-vriend en er circuleren verschillende geruchten over de oorzaak en over het feit of het probleem opgelost is of niet. Inmiddels is wel duidelijk dat Mako’s vader, kroonprins Akishino - ook Fumihito genoemd -, het huwelijk tussen de twee niet ziet zitten. Haar moeder, kroonprinses Kiko, heeft reserves, maar respecteert de wens van haar oudste dochter.

Intussen tikt de klok echter verder. Een huwelijk zit er ook dit jaar niet in, vanwege de formele installatie van Fumihito als kroonprins. En met de Olympische Spelen in Tokio in 2021 in het vooruitzicht kan het nog wel eens veel langer gaan duren voor Mako kan losbreken van haar vader.

