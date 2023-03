Japanse prinses Aiko is ‘eenzaamste ter wereld’, met maar één kans om te ontsnappen aan haar lot

Royalty Ze weigerde bruids­schat van 1,2 miljoen, nu werkt ze voor niets: zo ‘bescheiden' leeft Japanse prinses Mako nu

De (voormalige) Japanse prinses Mako (30) heeft in New York een nieuwe job gevonden. Ze gaat als vrijwilliger in New York aan de slag in het Metropolitan Museum of Art, ook bekend als ‘The Met’. Mako vertrok vorig najaar naar Amerika nadat ze in het huwelijk trad en haar keizerlijke titel én haar immense bruidsschat opgaf voor de liefde. Maar is Mako dan zo rijk dat ze nooit meer hoeft te werken voor een loon? Hoe betaalt ze de huur van 4.500 euro per maand? En wat met haar echtgenoot die niet geslaagd is voor zijn examen? Zo ziet het compleet nieuwe leven van Mako er vandaag uit.