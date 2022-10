James Bond-acteur Daniel Craig krijgt dezelfde prestigieuze titel als zijn personage, van prinses Anne

De Queen benoemde Craig nog voor haar dood tot Companion of the Order of St Michael and St George, een prestigieuze titel die wordt uitgedeeld aan personen die een grote dienst hebben bewezen aan het Verenigd Koninkrijk. Elizabeth was altijd al een grote James Bond-fan, en dat ze Craig dezelfde titel gunt als het personage waar ze zo dol op was, is dus geen verrassing. Jammer genoeg was ze er niet meer om hem het bijhorende erelintje zelf te overhandigen. Haar dochter, prinses Anne, nam het van haar over.