Jalayne (1) verkleedt zich als Britse koningin en krijgt als beloning een brief van de Queen

In een opwelling stuurde Katelyn Sutherland, de moeder van het meisje, een foto van de outfit naar Windsor Castle. Tot haar verbazing kreeg de vrouw uit Ohio een reactie terug van de hofdame van de koningin, Mary Anne Morrison. Niet alleen de outfit van het meisje is van top tot teen perfect, ze staat daarnaast ook nog eens op de foto met twee corgi's. Al haar hele leven is Elizabeth namelijk fan dit hondenras. Door de jaren heen heeft ze er al meer dan dertig gehad.

“De grootste inspiratie voor de outfit was het feit dat onze corgi's de beste vrienden van onze dochter zijn", vertelt Sutherland aan de Britse krant ‘The Sun’. “We wilden iets doen waarbij ook de honden onderdeel van de verkleedpartij konden zijn. Daarnaast zijn we ook grote fans van de koninklijke familie.”

Grote hit

De outfit was een grote hit tijdens het ‘trick-or-treating’, de traditie waarbij kinderen tijdens Halloween langs huizen in de buurt lopen om snoep op te halen. “We kregen heel veel complimenten”, vervolgt de moeder van Jalayne. “De grappigste reacties kregen we wanneer mensen voor haar bogen of haar ‘majesteit’ noemden.”

In de brief van het koninklijk huis bedankt de Queen het gezin voor de brief en de foto. “Hare Majesteit vond het aardig van u om haar te schrijven en de koningin was blij om de foto te zien van uw dochter, Jalayne, in haar prachtige outfit”, staat er te lezen.

Bij de brief zou de koningin ook nog wat weetjes over de de koninklijke corgi’s hebben toegevoegd. “Jalayne zou dat misschien wel graag willen hebben.”

Volledig scherm De Britse koningin Elizabeth kijkt naar een corgi tijdens een bezoek aan het Battersea Dogs and Cats Home in Londen, 17 maart 2015. © EPA

