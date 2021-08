Jack Brooksbank zonder echtgenote prinses Eugenie gespot op Italiaanse partyboot

Brooksbank werd op de boot gespot in het gezelschap van drie schaarsgeklede vrouwen. Het zou gaan om Rachel Zalis, Maria Buccellati en Erica Pelosini, drie goede vriendinnen van de echtgenoot van prinses Eugenie. Uit de foto’s blijkt verder dat het viertal het enorm gezellig had samen. Op een gegeven moment had Jack namelijk zijn arm rond zijn vriendin Maria. Deze laatste deelde zelfs nog foto van hun tweetjes op haar Instagram Stories. Op andere beelden is Jack Brooksbank te zien na een duik in de zee, met in zijn hand een glas wijn en naast zich het Italiaanse model Erica Pelosini. Pelosini was bovendien ook topless te zien op de foto’s.

Geen prinses Eugenie

Zijn vrouw, prinses Eugenie, was nergens te bespeuren. Zij bleef achter in het Verenigd Koninkrijk om op hun zoontje August (5 maanden) te passen. Een bron vertelde nog aan The Mail on Sunday dat Eugenie niet aanwezig was omdat Brooksbank voor zijn werk naar Capri moest.

De schoonzoon van prins Andrew en Sarah Ferguson is namelijk de Europese brand manager voor Casamigos Tequila, een dranklabel dat in 2013 is opgericht door onder meer George Clooney. Het bedrijf sponsorde afgelopen weekend het Unicef Summer Gala. Jack moest er netwerken met enkele bekende gasten zoals Katy Perry, John Legend en Heidi Klum. Daarnaast was het ook zijn taak om de cocktailbar in de gaten te houden.

