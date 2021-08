Jacht van koning Albert en koningin Paola te koop voor 1,95 miljoen euro

Ook toen de vorst het schip in augustus 2009 voor 4,6 miljoen aankocht, zorgde dat voor opschudding. Het land zat middenin de economische crisis en koning Albert had een maand eerder in zijn 21-julitoespraak de materialistische samenleving bekritiseerd. Dat het schip geen eigendom was van Defensie maar toch onder de vlag van de Belgische marine voer, zorgde mee voor commotie. “Koningin Paola begreep niet dat mensen daar kritiek op konden hebben. Het was haar favoriete manier van reizen, ze vond het fantastisch dat ze op zee bevrijd was van de paparazzi”, stelt royalty-watcher Brigitte Balfoort. “Het schip was de plek waar ze ‘s zomers prinses Claire en haar kinderen en soms prinses Astrid en haar gezin ontvingen.” Het paleis wenst geen informatie te verstrekken over ‘privézaken’ van het voormalige vorstenpaar.