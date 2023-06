Jaarrapport Buckingham Palace niet zo positief: diversiteitsdoelen niet gehaald en reisjes zijn nog te duur

Ze zaten er niet ver af, maar helaas slaagden de royals er niet in om de doelen voor diversiteit te behalen. Op 31 maart werd vastgesteld dat slechts 9,7 procent van de stafleden een migratieachtergrond had, terwijl het doel 10 procent was. Jammer, maar men geeft het niet op. Het nieuwe doel voor 2025, is dat 14 procent van het personeel een migratieachtergrond heeft. De rest van de medewerkers kregen alvast een cursus rond inclusiviteit en diversiteit voorgeschoteld, waaraan men verplicht moest deelnemen.

Het Britse koningshuis kwam de voorbije jaren herhaaldelijk in opspraak in verband met racisme, niet in het minst door prins Harry en Meghan, die op tv beweerden dat iemand van de koninklijke familie racistisch was. Daarnaast kwam ook de peetmoeder van prins William in opspraak, omdat ze een gast met zwarte huidskleur maar bleef ondervragen over ‘haar afkomst’.