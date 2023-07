Italiaanse prins woedend op Monaco, nu schokkende gevangenisvideo is opgediept

Royalty IN BEELD. Zijne Koninklij­ke Schavuit, prins George, wordt 10 jaar: enkele hoogtepun­ten op een rij

Zijne Koninklijke Hoogheid is zijn aanspreektitel. Maar hij is vooral Zijne Koninklijke Schavuit. Prins George, de oudste zoon van prins William en prinses Catherine, is de jonge hartenbreker van de Britse koninklijke familie. Zaterdag vierde het guitige jongetje dat ooit koning zal worden, zijn tiende verjaardag. Zijn jonge leven in foto’s.