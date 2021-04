Is prinses Anne de ‘racistische royal’ waar Meghan Markle het over heeft? “Ja, maar het gaat om een misverstand”

“Anne had vanaf het begin wel degelijk bezorgdheden over de komst van Meghan Markle. Als Amerikaanse actrice stap je namelijk niet zomaar in het Britse koningshuis. Het zou een enorme cultuurshock worden. Anne was bang dat Meghan niet in het plaatje zou passen, omdat ze vreesde dat de Amerikaanse geen respect zou hebben voor de koninklijke tradities. Ze voelde de mediastorm al van ver komen.”

“Het ging helemaal niet over zijn huidskleur”, aldus lady Collin Campbell. “Harry heeft de vraag van Anne verkeerd geïnterpreteerd. Ze heeft het woord ‘huidskleur’ nooit in de mond genomen. Ze had het over de Amerikaanse cultuur, die schadelijk zou kunnen zijn voor het koningshuis én voor elk kind dat binnen de monarchie geboren werd. Maar bij de minste referentie naar ‘cultuur’ nam Harry aan dat het over huidskleur ging. Hij vertelde dat tegen Meghan, en die gebruikte het woord ‘racisme’ als wapen tegen zijn familie. We hebben het over twee mensen die heel gretig zijn om een fout te vinden waar er duidelijk geen is. Het is trouwens gebleken dat Anne gelijk had: Meghan was niet geschikt voor een leven als senior royal. Ze begreep de tradities niet en wilde ze ook niet begrijpen. Dat is alles dat Anne Harry duidelijk wilde maken: ‘Trouw niet met dat meisje, ze is verkeerd voor het land, verkeerd voor de job, en dus verkeerd voor jou.’ Dat zijn harde woorden, maar Anne draait al decennia mee in The Firm. Ze zag de ‘Megxit-ramp’ dus al van ver aankomen.”