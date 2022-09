Is het lichaam van Queen Elizabeth gebalsemd?

Royalty IN BEELD. Even geen outsider meer: Meghan Markle tot haar eigen verbazing overladen met bloemen en knuffels van de Britten

Ze haalde pas nog scherp uit naar de monarchie in een interview met The Cut, en ook de jaren voordien had ze weinig goeds te zeggen over haar verblijf in Groot-Brittannië. Maar voor héél even was alles vergeten en vergeven. Toen Meghan gisteren aan de zijde van William en Kate verscheen aan de poorten van Windsor Castle, verwelkomde de menigte haar als een verloren dochter van de natie.

