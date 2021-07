Is dit het kaartje waarop het standbeeld van Diana gebaseerd is?

Royalty Prins Harry arriveert zonder Meghan in Londen voor herdenking van Diana

25 juni Prins Harry (36) is vrijdag aangekomen in Londen voor de herdenking van de zestigste geboortedag van zijn moeder Diana volgende week. Dat melden Britse media. Hij zou onderweg zijn naar Frogmore Cottage, zijn voormalige verblijfplaats in de UK.