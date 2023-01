Is dit de vrouw die prins Harry ontmaagd heeft? Geruchten doen de ronde na expliciete passage in biografie

“Een oudere vrouw die hield van paardrijden”, zo omschrijft Harry de dame waarmee hij de liefde bedreef in een veld achter een pub. Zo verloor hij op 17-jarige leeftijd zijn maagdelijkheid. “Het was redelijk vernederend”, zegt hij daarover in zijn memoires. “Ze bereed me als een hengst en sloeg me op mijn achterwerk.”

Harry zegt zelf niet over welke vrouw het gaat, maar insiders zijn er redelijk zeker van dat het gaat om model Suzannah Harvey, die 23 jaar zou zijn geweest op het moment dat ze Harry ontmoette. Het is geweten dat de twee een tijdje een relatie hadden toen Harry 17 was. Zelf vertelde ze eerder al over haar passionele ontmoetingen met de prins, al had ze het nooit over seks. Wél noemde ze hem ‘een zeer goede kusser’. “Hij had erg veel zelfvertrouwen, zelfs in zijn tienerjaren”, aldus Suzannah. “Hoewel William hem probeerde in te tomen, was hij een echte wildebras. Hij trok me mee naar buiten, waar zijn broer ons niet kon zien, en begon me passioneel te kussen. Ik kon mijn lippen achteraf niet meer voelen. Hij zei dat hij ‘dol was op mijn sexy lichaam’, zonder enige schaamte of aarzeling.”