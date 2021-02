Interview Harry en Meghan belooft erg openhartig te worden: “Oprah mag hen alles vragen”

Het is Oprahs beste vriendin Gayle King, zelf ook een presentatrice, die wat meer details over het komende interview deelt met de wereld. “Ik weet dat ze al het hele weekend aan de vragen aan het werken is", verklapt Gayle in het tv-programma ‘CBS This Morning’. “Er is me verteld dat er niets off-limits is. Ze kan alles vragen wat ze wil. Heel wat mensen wilden dit interview. Ik ben zo blij dat wij het gekregen hebben", voegt ze eraan toe. “Ik ben razend benieuwd."

Het interview, dat 90 minuten zal duren, wordt op 7 maart uitgezonden. Eerst zal Oprah Winfrey samenzitten met Meghan Markle. Hun gesprek zal volgens zender CBS gaan over Meghans leven als royal, het moederschap, haar huwelijk en haar liefdadigheidswerk. Maar de hertogin zal ook vertellen over hoe het is om zo’n publiek figuur te zijn. Later zal ook prins Harry zich bij het gesprek voegen. Volgens CBS zal hij praten over hun beslissing om naar de Verenigde Staten te verhuizen, en over wat de toekomst zal inhouden voor hun groeiende gezinnetje.

Het is trouwens niet verwonderlijk dat net Oprah Winfrey het interview kreeg. Ze was bijvoorbeeld te gast op hun huwelijk in 2018, en werkt samen met Harry aan een nieuwe reeks over mentale gezondheid voor Apple TV+.

