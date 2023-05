Inheemse leiders willen excuses van koning Charles voor koloniale verleden

royalty Kroningsfo­to schiet bij Dia­na-fans in verkeerde keelgat: “Camilla, je zal nooit haar schoenen kunnen vullen”

6 mei moet voor Charles III de grootste dag van zijn leven worden: dan wordt hij gekroond tot koning van de Britten. Maar de geest van Diana, die het land 25 jaar na haar dood nog steeds in de ban houdt, zal daar onvermijdelijk ook aanwezig zijn. Uit recente peilingen blijkt dat de prinses nog steeds een pak populairder is dan Camilla, en zelfs de koning himself. Zal Charles ooit verlost raken van de schaduw van zijn ex? Wij vroegen het aan royaltyexpert Wim Dehandschutter. “Sommigen noemen het de meest geslaagde pr-operatie uit de geschiedenis.”