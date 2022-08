Inflatie in Laken: koningshuis krijgt 3,3 miljoen meer dan vorig jaar, maar bespaart wel op vliegreizen

De civiele lijst stond in 2021 op 12.525.000 euro en wordt nu begroot op 13.228.000 euro. Het gaat om de financiële middelen waarmee koning Filip zijn werkingskosten betaalt, en dat zijn onder meer de lonen van een 120-tal medewerkers van het paleis. In een jaar is er dus 703.000 euro bijgekomen. Het is natuurlijk niet zo dat de koning of een van zijn familieden om opslag gevrààgd hebben. Ze worden toegekend omdat de wet dat voorziet. Zoals de lonen van ambtenaren worden verhoogd door de indexering, zo gaan ook de werkingskosten van de koninklijke familie omhoog.