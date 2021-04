Indiase vrouw klaagt prins Harry aan omdat hij ‘ondanks belofte' niet met haar trouwt

Palwinder Kaur, een Indiase advocate, vertelde de rechtbank dat ze via sociale media gecontacteerd was door niemand minder dan prins Harry. Na enkele e-mails over en weer zou de prins gezegd hebben dat hij met haar wilde trouwen. Alleen kwam dat huwelijk er niet van. Een e-mail naar Harry’s vader, prins Charles, om hem van de situatie op de hoogte te brengen, bleef ook zonder gevolg. Kan niet, vond Kaur. De vrouw diende dan ook een aanklacht tegen de prins in en vroeg bovendien dat er een internationaal arrestatiebevel voor Harry zou worden uitgeschreven. Eenmaal gearresteerd zou hij zijn belofte om met haar te trouwen ‘zonder verder uitstel' kunnen uitvoeren.

Rechter Arvind Singh Sangwan hechtte in ieder geval weinig geloof aan haar beweringen. “Het is heel goed mogelijk dat de zogenaamde prins Harry in een cybercafé of een dorp in Punjab zit, op zoek naar groener gras", klonk het. “Maar deze aanklacht is niets meer dan de fantasie van een dagdromer over trouwen met prins Harry." Bovendien hekelde hij de aanklacht zelf, die volgens de rechter slecht was opgesteld en grammaticaal en inhoudelijk niet echt naar behoren was. Geen goede punten dus voor de advocate Kaur. De rechter besloot uiteindelijk om de zaak te laten vallen, al toonde hij wel sympathie voor de vrouw die écht geloofde dat ze met prins Harry had gepraat. Ze kwam er dus met een waarschuwing over de gevaren van het internet, vanaf.