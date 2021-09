Inbrekers over de vloer en de illegale werkzaamheden voor Albert en Paola: Kasteel van Belvédère geeft geheimen prijs

Royalty Een verwoesten­de brand en een overleden prins na val in de vijver: Koninklijk Kasteel van Laken geeft geheimen prijs

12 augustus De royaltyfans wrijven zich weer in de handen: naar jaarlijkse gewoonte is het Koninklijk Paleis van Brussel de hele zomer lang geopend voor het volk. Het was koning Boudewijn die de ‘opendeurdagen’ in het leven riep, al blijven de schatten van de persoonlijke residentie van de vorst - het Koninklijk Kasteel van Laken - steevast verborgen voor de buitenwereld. Enkel op uitnodiging zwaait Filip de metershoge deuren open, om zich vervolgens met zijn gezelschap terug te trekken in één van de salons in zijn appartement van drie verdiepingen. Tijd voor een virtuele rondleiding op het domein, dat ouder is dan België én groter in oppervlakte dan heel Monaco.