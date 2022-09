Inbreker die Queen ontmoette in haar slaapkamer, brandt kaarsje voor haar in de kerk

Michael Fagan staat bekend voor zijn spraakmakende inbraak in 1982. De toen 30-jarige man, beklom via een regenpijp het koninklijk hoofdkwartier en bezocht vervolgens de privévertrekken van Hare Majesteit terwijl ze daar vredig lag te slapen. Fagan, die destijds schilder en decorateur was, maakte de vorstin wakker en naar verluidt hadden de twee een gesprek van ongeveer tien minuten. Ondertussen drukte de koningin op de alarmbel, waarna de man werd opgepakt.

Later beweerde Fagan, die bovendien schizofreen is, dat het de tweede keer was dat hij het paleis bezocht dat jaar. Slechts een maand eerder, in juni, zou hij door een open raam naar binnen zijn gekropen. Om vervolgens een half uur rond te dwalen terwijl hij cheddarkaas en crackers at.

Nu, vier decennia later, verklaart Fagan dat hij droevig is door het overlijden van de Queen. “Ik wil er niet veel over zeggen, maar ik hoop dat ze in vrede mag rusten”, vertelt hij op de stoep voor zijn huis in Noord-Londen. “Ik heb geen plannen om naar de begrafenis te gaan, maar ik ben wel naar de kerk geweest om een kaarsje voor haar te gaan branden. En hopelijk kan ik het hele voorval nu achter me laten.” Hij uitte ook zijn enthousiasme over de nieuwe koning: “Ik denk dat Charles het heel goed gaat doen als nieuwe koning. Er is veel verdeeldheid tussen rijke en arme mensen in ons land en ik denk dat Charles dat gaat kunnen verhelpen.”