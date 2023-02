In opspraak geraakte hofdame werkt 3 maanden na racisme-rel weer op Buckingham Palace

Royalty Dure geschenken en stiekem afspraakje op valentijn: heeft prins William een affaire met deze vrouw?

Ook in de hoogste kringen smult men al eens van een sappige roddel. Er blijven maar verhalen opduiken over prins William (40) en zijn buurvrouw Rose Hanbury (38). Volgens de Britse media spreken de twee stiekem met elkaar af en brachten ze Valentijnsdag zelfs samen door. Dat William en Kate zondag nog samen de BAFTA’s bijwoonden, zou niet meer zijn dan een schijnvertoning. Bovendien was Rose Hanbury lang één van Kate Middletons (41) beste vriendinnen, al blijft er van die vriendschap niets meer over.