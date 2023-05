In het VK bijna genegeerd, in de VS zelfs uitgelachen: “Prins Harry kan alles kwijtraken”

Royalty Wil­lem-Alexan­der heeft spijt dat hij tijdens de coronapan­de­mie op vakantie ging naar Grieken­land

Willem-Alexander (56) vindt het terecht dat Nederlanders zich in de steek gelaten voelden door de herfstvakantie die hij samen met zijn gezin maakte in 2020. De Oranjes vlogen destijds - ondanks nieuwe coronamaatregelen - toch naar Griekenland. In zijn podcast neemt de Nederlandse koning de volledige verantwoordelijkheid op zich. “Terwijl andere mensen in Nederland niks meer konden doen, ging ik vrolijk naar het buitenland. En dat was fout van mij.’’