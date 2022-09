In het verleden liep het al mis: waarom juwelen van de Queen werden vastgetimmerd op haar kist

Prins Laurent ergert zich aan gasten op begrafenis Elizabeth: “Queen zou dit poppenthea­ter zeker niet geappreci­eerd hebben”

Prins Laurent heeft zich in een interview met ‘La Dernière Heure’ druk gemaakt over de manier waarop de begrafenis van Queen Elizabeth verlopen is. “Het liep daar vol zogezegde ‘hoge pieten’ die zichzelf veel te serieus nemen. Hun enige doel was in de kijker lopen. Daar blijf ik liever ver van weg”, klinkt het.

20 september