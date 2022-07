“In een zatte bui met prins Laurent gefacetimed”: BV’s bekennen kleur over hun favoriete Belgische royal

RoyaltyOp 21 juli is de Belgische koninklijke familie jaar na jaar op post om onze nationale feestdag te vieren. Maar wat vindt bekend Vlaanderen van onze royals, en wie is hun favoriet? Verkiezen zij de schoonheid van Mathilde boven het rebelse kantje van Laurent? Of draagt de frisse verschijning van Elisabeth toch hun voorkeur weg? Tijd om driekleur te bekennen: “Toen ik koning Albert per ongeluk tegenkwam, spraken we over koetjes en kalfjes.”