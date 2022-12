In een raamloze kelder met slechts één koran: hoe 26 Qatarese royals anderhalf jaar lang gegijzeld werden

Royalty Ongeluk, zelfmoord of uit de weg geruimd? Hoe de dood van Qatarese prinses één groot mysterie werd

Wat is er toch gebeurd met Kasia Gallanio (45), de Amerikaanse die prinses was van Qatar? De vrouw werd dood aangetroffen in haar luxe-appartement in Spanje, maar haar overlijden blijft een mysterie. “Ik ben er 100 procent zeker van. Iemand heeft beslist dat het haar tijd was om te sterven”, menen haar beste vrienden. Zij wijzen met de beschuldigende vinger naar Kasia’s ex-man Abdelaziz (73) - oom van de emir van Qatar - met wie ze in een bittere strijd verwikkeld zat.

4 december