In deze outfit schittert prinses Delphine zaterdagavond op de rode loper van de ‘Kastaars!’

De opvallende look van prinses Delphine bestaat uit een kostuum. En niet zomaar één. De gewaagde outfit heeft een stoere blazer met een elegante lange sleep, gecombineerd met een flared broek. De print op het extravagante pak kan je herkennen van de kledingcollectie ‘Wearable Art’, van niemand minder dan prinses Delphine zelf. “De items bestaat uit kunstwerken die je over je schouders of rond je lichaam draagt", vertelde ze daarover. Ze draagt haar eigen werk, gebaseerd op haar schilderijen, regelmatig naar verschillende evenementen. Het fleurige patroon in kwestie is ondertussen al een onmiskenbare, vaste waarde geworden in de kast van de prinses. Van sjaals, blouses, jurken en kimono’s tot vandaag: een uniek kostuum.