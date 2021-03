In de residenties van de Queen moeten meer dan 1.000 klokken worden verzet: “Liefst 40 uur mee bezig”

Royalty Prins William niet blij met uitspraken van Harry: “Hij voelt zich helemaal niet gevangen”

25 maart Dat Harry (36) en zijn echtgenote Meghan (39) zich bij Oprah Winfrey negatief uitlieten over het Britse koningshuis, werpt een donkere schaduw over de monarchie. Een monarchie waarvan oudere broer William (38) binnenkort aan het hoofd komt te staan als koning. Waar hij vroeger enkel sympathie had voor zijn jongere broer, lijken de verhoudingen nu vooral gespannen. Dat schrijft The Sunday Times na gesprekken met naasten van William.