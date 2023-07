IN BEELD. Zweedse royals vieren verjaardag van kroonprinses Victoria op grootse wijze

Royalty Charles III krijgt Schotse kroon, maar histori­sche naamgenoot Bonnie Prince Charlie stak er bijna stokje voor

Charles III (74) nam deze week de Schotse kroonjuwelen in ontvangst. Want hoewel de Schotten al jaren flirten met de onafhankelijkheid, maken ze momenteel nog wél deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Het scheelde echter niet veel of één Schotse rebel - een naamgenoot van Charles - had de volledige Britse monarchie overhoop gegooid. Bonnie Prince Charlie deed in 1745 zijn bloederige gooi naar de kroon, en nam heel wat Jakobitische strijders mee in het graf.