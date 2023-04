IN BEELD. Zo zag de kroning van Elizabeth II in 1953 eruit

Royalty Na pesterijen en naaktfo­to's: Carl Philip en Sofia van Zweden hebben eindelijk rust gevonden

Z'n vader had gehoopt dat hij koning zou worden, maar Carl Philip (43) van Zweden moest uiteindelijk genoegen nemen met een tweede plaats. Z'n verhaal doet een beetje denken aan dat van de Britse prins Harry (38). Beiden zijn begeerde prinsen en trouwden met een ‘gewone’ vrouw, die zwaar door de mangel werd gehaald in de pers. Maar in tegenstelling tot hun Britse tegenhangers, denken Carl Philip en Sofia (38) niét aan vertrekken. Al bevonden zij zich ook lange tijd in het oog van de storm. “Ik vind het net positief dat we die stormachtige jaren hebben getrotseerd.”