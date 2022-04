IN BEELD. Willem-Alexander en Máxima uitbundig, Amalia “moet wennen” aan aandacht: Nederland viert Koningsdag

RoyaltyKoning Willem-Alexander viert woensdag zijn 55e verjaardag, en dat betekent Koningsdag. Voor het eerst in twee jaar staan er weer grote festiviteiten op het programma, waarbij ook publiek welkom is. Maastricht is deze keer de stad die de koning en zijn gezin mag ontvangen, en daar kwamen massaal veel Nederlanders op af om samen feest te vieren.

Voor Willem-Alexander is het zijn negende Koningsdag. Sinds 2014, bijna een jaar na zijn inhuldiging, wordt die jaarlijks op 27 april gevierd. Onder het bewind van zijn moeder Beatrix vond de Nederlandse feestdag, toen nog Koninginnedag, plaats op 30 april.

Koningsdag ziet er dit jaar weer uit als vanouds. De afgelopen twee verjaardagen van Willem-Alexander waren vanwege de coronacrisis een bescheiden aangelegenheid. In 2020 vierden de koning, koningin en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane zijn verjaardag nog digitaal vanuit Paleis Huis ten Bosch. Dat werd toen ‘Woningsdag’ genoemd. Vorig jaar was het gezin dan weer in Eindhoven, maar daar mocht geen publiek aanwezig zijn.

Ontdek hier de hoogtepunten tijdens Koningsdag:

Opvallende outfits

Er was in Nederland meteen veel aandacht voor de ‘koninklijke outfits’. Willem-Alexander draagt een grijs kostuum, koningin Máxima een knalroze jurk met een beige mantel, terwijl Amalia in een wit-crème gestreept pak is gehuld, Alexia een groen pak draagt en Ariane een donkerblauw jurkje. Amalia draagt bij haar outfit ook een groen tasje, dat overeenkomt met het groene pak van haar zus.

Volledig scherm Ook de jonge prinsessen zijn vandaag van de partij. © ANP

Prinses Alexia mag ‘spijbelen’

Opvallend: ook prinses Alexia is aanwezig. De prinses gaat naar school en woont in Wales, maar mag vandaag klaarblijkelijk ‘spijbelen’ voor de 55e verjaardag van haar vader. Alexia heeft in principe geen vakantie, daarom was het lang onduidelijk of zij haar opwachting zou maken tijdens de feestelijkheden.

Volledig scherm ook prinses Alexia is aanwezig. © AFP

Amalia moet wennen aan aandacht

Ook kroonprinses Amalia en prinses Ariane zijn van de partij, al werd dat dus wél verwacht. Amalia heeft momenteel een ‘sabbatjaar’, nadat ze afgelopen zomer haar diploma behaalde. Ze vult haar tussenjaar met vrijwilligerswerk, maar verdere plannen tijdens haar jaar zijn privé en worden niet openbaar gemaakt. In Maastricht liet de kroonprinses weten dat dat ze “de komende maanden” meer bekend kan maken over de studie die ze gaat volgen. “Het is nog een beetje spannend”, vertelde de 18-jarige prinses.

Op de vraag of ze wellicht in Maastricht gaat studeren, heeft Amalia nog geen antwoord. “Nou, dat weten we nog niet, het is nog een beetje spannend. Ik hoop de volgende maanden iets te kunnen zeggen en een keuze te kunnen maken.” Ze is wel blij dat ze in haar tussenjaar de nodige privacy heeft gekregen, omdat ze in de toekomst behoorlijk in de spotlight zal komen te staan. “Ik zal eraan moeten wennen”, zei Amalia.

Volledig scherm Prinses Amalia tijdens Koningsdag in Maastricht. © ANP

Máxima vindt stilte zonder dochters in huis ‘moeilijk’

ook koningin Máxima moet wennen, maar dan aan de stilte in huis nu alleen haar jongste dochter Ariane (15) nog regelmatig thuis is. “Het is moeilijk”, zei de koningin. “Het is stil in huis. Ik moet eraan wennen.”

Maar dat wennen is wederzijds, moest de 16-jarige Alexia toegeven. “Tuurlijk mis ik m’n ouders ook”, zei ze. Toch is de prinses ook heel blij om in Wales te studeren. “Ik leer mensen van over de hele wereld kennen. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit kan doen en heel dankbaar aan mijn ouders.”

Prinses Ariane, die als enige nog veel thuis is, vindt het eigenlijk wel “lekker rustig” om de enige te zijn. “Maar ik vind het mooi dat we op momenten als deze samen kunnen zijn.” Voor haar moeder is het vooral de uitdaging Ariane een beetje los te laten. “Niet de hele tijd vragen hoe laat ze thuiskomt, en zo.”

Volledig scherm Koningin Maxima tijdens Koningsdag in Maastricht. © ANP

Drukke dag

In Maastricht hadden de Oranjes de hele dag een druk programma. Het gezin begon op de Sint Servaasbrug in de Limburgse stad. Daarna wandelden ze ongeveer een kilometer via Vissersmaas en Het Bat, Graanmarkt, Onze Lieve Vrouweplein en Bredestraat naar het Vrijthof, waar de finale was. De wandeling duurde ongeveer twee uur en onderweg waren er verschillende optredens, zoals onder andere van violist André Rieu.

Een blik op de feestelijkheden in Maastricht:

Volledig scherm Nederland gaat vandaag uit de bol voor Koningsdag. © ANP

Volledig scherm Een blik op de feestelijkheden. © REUTERS

